Сенников прокомментировал отказ Магкеева от нового контракта с «Локомотивом»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал отказ защитника Станислава Магкеева от нового трудового соглашения с «железнодорожниками».

«По потенциалу он очень хороший футболист. Если с «Локомотивом» дальше не получится, может перейти в очень хорошую команду. Думаю, что причина отказа в условиях контракта», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что срок действующего контракта между Магкеевым и московским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

После 18 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице.