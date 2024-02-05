Малком: «Зенит» будет только побеждать»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Малком, ныне играющий в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль», высказался о выступлении «сине-бело-голубых» в первой половине сезона чемпионата России.

«Начало сезона было не самым удачным, но я знал, что просто момент был таким. Дальше команда, имея такой состав, будет только побеждать. Я всегда буду следить за «Зенитом» - передает слова бразильского форварда пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что Малком покинул «Зенит» в летнее трансферное окно.

После 18 туров Премьер-лиги питерцы набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице.