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Нобоа рассказал об уходе из «Сочи»

05 Февраля 2024 • 09:56 Комментировать

Экс-футболист «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о реакции клуба на свой уход в период зимнего трансферного окна.

«Руководители быстро со мной согласились. Они понимали, что это сложное для них решение, ведь я дал многое клубу. Но когда-то надо отпускать. Мы достаточно быстро и спокойно обо всем договорились», - приводит слова 38-летнего южноамериканца «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент эквадорец выступает у себя на родине за клуб «Эмелек».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кристиан сыграл 11 матчей. На счету полузащитника два гола и два ассиста.

Нобоа назвал клуб, в каком завершит карьеру

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