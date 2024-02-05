Нобоа назвал клуб, в каком завершит карьеру

Экс-футболист «Сочи» Кристиан Нобоа поведал о своих карьерных планах. В настоящий момент 38-летний эквадорец выступает на родине за «Эмелек».

«Пока я играю за «Эмелек». Могу сказать, что он точно будет моим последним профессиональным клубом», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Кристиан вернулся в «Эмелек» в январе. Это первый клуб в его профессиональной карьере.

В первой половине сезоне Нобоа выступал за «Сочи». Опытный полузащитник принял участие в 11 поединках Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет два забитых мяча (оба – с пенальти) и одну результативную передачу.