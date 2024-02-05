Нобоа объяснил, почему «Сочи» занимает последнее место в РПЛ

Экс-футболист «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с представителями СМИ высказался о неудачном выступлении южан в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Почему «Сочи» сейчас идет на последнем месте? Думаю, такому клубу нужно усиление, и все будет хорошо. Сейчас придут новые игроки, и игра наладится», - передает слова эквадорского полузащитника «Спорт-Экспресс».

После 18 туров чемпионата России сочинский коллектив набрал 11 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва «Сочи» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».