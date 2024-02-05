Нобоа назвал причину своего возвращения на родину

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, перешедший текущей зимой в «Эмелек», назвал причину своего возвращения в Эквадор.

По словам Нобоа, он хотел вернуться в клуб, который дал ему дорогу в профессиональный футбол.

«Конечно, это решение далось мне нелегко. Я размышлял очень долгое время. Ведь в России я чувствовал себя как дома, поэтому я столько лет играл здесь. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 38-летний футболист успел провести в составе «Сочи» 14 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Ранее Нобоа также выступал за «Рубин», «Динамо», «Зенит» и «Ростов».