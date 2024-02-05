Игнатов раскрыл цель «Спартака» на Зимний кубок

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с журналистами поведал о том, какая цель стоит перед командой на Зимний кубок.

«Какая цель на Зимний кубок? Хорошо подготовиться к сезону. А там будем смотреть», - передает слова полузащитника «красно-белых» корреспондент «Спорт-Экспресса».

Напомним, что по итогам 18 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 30 баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь пунктов. В первом матче чемпионата после перерыва «красно-белые» встретятся с петербургским «Зенитом».