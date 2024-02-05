Пономарёв выбрал главный зимний трансфер

Бывший советский футболист Владимир Пономарев, известный своим вниманием к событиям в российском футболе, назвал свою версию самого лучшего зимнего трансфера в чемпионате России. Пономарев отдал пальму первенства московскому «Спартаку», который приобрел в «Твенте» нападающего Манфреда Угальде.

- «Спартак» громкую сделку осуществил, подписав за €13 миллионов 22-летнего игрока в атаку, это неплохой вариант. А остальные трансферы менее громкие, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

Сейчас российский чемпионат находится в режиме паузы, он возобновится в первый день весны.