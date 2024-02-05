​Масалитин считает, что российские клубы серьёзно усилились зимой

Бывший футболист таких московских клубов, как ЦСКА и «Спартак», Валерий Масалитин, уверен в том, что российские клубы серьезно усилились. Однако, по его словам, оценить качество перебравшихся в российский чемпионат пока что нереально. Это станет известно только после того, как возобновится чемпионат.

- Здесь только время и игра покажет, кто провел трансферную кампанию лучше. Многие усилились, многие на бумаге стали сильнее, но то, как проявят себя купленные игроки, пока не ясно, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Российский чемпионат, напомним, возобновится в первый день весны. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар».