Масалитин: «Заметно некоторое потепление со стороны УЕФА»

Бывший футболист московских клубов ЦСКА и «Спартак» Валерий Масалитин считает, что отношения Российского Футбольного Союза и УЕФА в последнее время несколько потеплели, хотя не верит в скорое снятие санкций, наложенных по политическим причинам. Он прокомментировал будущий товарищеский матч, в котором сборная России сойдется со сборной Сербии.

- Хорошо, что Сербия согласилась сыграть с нами, можно заметить некоторое потепление со стороны УЕФА, которое разрешает эти встречи проводить вообще. Но о полноценном возврате пока говорить рано. Будет хорошо, если смогут организовать ответную встречу в Сербии, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Матч сборных России и Сербии состоится двадцать первого марта.