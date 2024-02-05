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​Масалитин предложил Джикии подыскивать себе новый клуб

05 Февраля 2024 • 02:33 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин высказался по поводу проблем Георгия Джикии, защитника московского клуба. Он считает, что Джикии пора задуматься о поиске нового клуба, если он не собирается сидеть на скамейке запасных.

- Если есть предложения, то надо их рассматривать, а то так и останешься сидеть на лавочке, тем более после травмы набрать форму ему так и не удалось. Джикии нужна игровая практика, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат сейчас пребывает в паузе, девятнадцатый тур пройдет в первый день марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Георгий Джикия ещё теги
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