Масалитин рад тому, что ФИФА встала на сторону российского футбола в деле Норманна

Как известно, ФИФА встал на сторону российскому футболу, вынудив бывшего норвежского защитника «Ростова» Матиаса Норманна выплатить неустойку за некорректный разрыв контракта с клубом. Валерий Масалитин, в прошлом выступавший за такие клубы, как московские ЦСКА и «Спартак», считает это хорошим прецедентом для российского футбола. Он пояснил, почему:

- Этот момент очень радует. Здорово, что во главу ФИФА ставит уважение и соблюдение закона. У нас же куча таких футболистов, которые убежали, те же самые Сигурдссон и Эджуке у ЦСКА. В этой ситуации изначально ФИФА должна была брать на себя финансовые обязательства, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день весны.