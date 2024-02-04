Нигматуллин не понимает, зачем «Спартаку» Помазун

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе голкипера «Урала» Ильи Помазуна в стан «красно-белых».

Напомним, Помазун выступает за «Урал» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит ЦСКА.

«Не понимаю всех этих разговоров о том, что «Спартак» ищет голкипера. Как говорится, тренеру виднее. Но, по-моему, у «Спартака» есть три вратаря», — приводит слова Нигматуллина «ВсеПроСпорт».

По мнению эксперта, Помазун, как и Ломаев с Агкацевым, находится примерно на одном уровне с действующими вратарями «Спартака».

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 очков.