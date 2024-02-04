Салихова: «Витории надо обязательно дать второй шанс в «Спартаке»

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на отставку Руя Витория с поста главного тренера сборной Египта.

«После увольнения из сборной Египта, считаю, что Руй Витория — кандидат номер один в «Спартак», который точно должен опережать в шорт-листах Карпина и Черчесова. Рую Витории надо обязательно дать второй шанс в «Спартаке», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Салихова отметила, что Витория является португальцем, а сейчас в «Спартаке» португальский спортивный директор и скаут, поэтому будет весело, ей тренер вернется.

Напомним, Витория возглавлял московский «Спартак» в 2021 году с мая по декабрь. На данный момент наставником «красно-белых» является Гильермо Абаскаль.

Экс-тренер «Спартака» уволен из сборной Египта

