Ринат Билялетдинов: Отсутствие практики — это болезненный вопрос для Миранчука и Жемалетдинова

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о том, стоит ли «Локомотиву» отпускать полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«Для них отсутствие игровой практики — это болезненный вопрос. Пусть думают руководители «Локомотива». Если ни с кем не расстаться, могут возникнуть конфликты внутри команды», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук появился на поле в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и сделал пять ассистов.

На счету Жемалетдинова 13 выходов на поле, три мяча и одна результативная передача.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в Российской премьер-лиге, имея в копилке 31 очко.

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