Ринат Билялетдинов считает, что Вера смог бы усилить «Локомотив»

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о возможном переходе полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в «Локомотив».

«Вера смог бы разнообразить игру «Локомотива». Мне очень нравится этот футболист. На этой позиции высокая конкуренция. Ему так просто не будет, но он усилит «Локомотив», если перейдет», — приводит слова Билялетдинова портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 26-летний аргентинец принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт Веры с «Оренбургом» рассчитан до середины следующего года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.