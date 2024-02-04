Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов считает, что Вера смог бы усилить «Локомотив»

04 Февраля 2024 • 23:14 Комментировать

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о возможном переходе полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в «Локомотив».

«Вера смог бы разнообразить игру «Локомотива». Мне очень нравится этот футболист. На этой позиции высокая конкуренция. Ему так просто не будет, но он усилит «Локомотив», если перейдет», — приводит слова Билялетдинова портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 26-летний аргентинец принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт Веры с «Оренбургом» рассчитан до середины следующего года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ринат Билялетдинов Оренбург Лукас Вера ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» ​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью «Спартак» решил, как поступит с Джикией
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
23:51 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин не понимает, зачем «Спартаку» Помазун
23:34 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Витории надо обязательно дать второй шанс в «Спартаке»
23:22 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: Отсутствие практики — это болезненный вопрос для Миранчука и Жемалетдинова
23:14 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает, что Вера смог бы усилить «Локомотив»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Магкеев отказался продлевать контракт с «Локомотивом» официально
21:54 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев назвал лучших легионеров «Спартака», с которыми играл
21:48 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» и «Локомотив» могут сыграть в ОАЭ
21:31 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков — о Венделе: Все мы знаем, что бразильцы нарушают дисциплину
21:23 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Мне нужен «голодный» игрок»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказался об успешных результатах «Спартака» на сборах
20:51 · Россия. Премьер-лига
В «Персеполисе» рассказали, делали ли предложение Бердыеву
20:28 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев назвал идеального тренера для «Спартака»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Фомин может заиграть в Европе
20:16 · Россия. Премьер-лига
​Малком побывал на сборе «Зенита» видео
20:11 · Россия. Премьер-лига
Семшов сравнил трансферную кампанию «Зенита» и «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем