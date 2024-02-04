Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Георгий Джикия хочет остаться в стане «красно-белых».

«Никаких проблем для Джикии не будет, даже если он захочет уйти. Его любая команда оторвет с руками и ногами. Я уверен, что у него будет большой выбор. Так что сложившаяся ситуация даже ему на руку. Предложений же много. В нашем чемпионате он нужен абсолютно любой команде.

Правильное ли решение остаться? Пока сложно сказать. Мы пока не знаем. У него сейчас есть выбор многих вариантов, и он сам свой выбор сделает. Ему не 40 лет, у него хороший возраст, большой опыт. Сейчас он хочет остаться в «Спартаке». Даже если не срастётся, то ничего страшного. Значит, это судьба с этим тренером», - сказал Мостовой.