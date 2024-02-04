Центральный защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев не стал продлевать трудовое соглашение с клубом. Об этом рассказал спортивный директор команды Дмитрий Ульянов.

«Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только‑только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний Магкеев ни разу не появился на футбольном поле. Игрок только месяц назад полностью восстановился после разрыва крестообразных связок. Напомним, травму Магкеев получил в начале мая прошлого года.

После 18 туров «Локомотив» находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.