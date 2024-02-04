Бояринцев назвал лучших легионеров «Спартака», с которыми играл

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о лучших легионерах, с которыми он играл в составе «красно-белых».

«Первый, без шансов для других, Видич. Сразу понял: Неманья быстро перерастет уровень российского футбола. Второй — Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Третий — давайте Йиранек», — приводит слова Бояринцева Sport24.

Напомним, Бояринцев защищал цвета столичного клуба с 2005 по 2008 год и с 2009 по 2010 год.

Ранее 45-летний Бояринцев был главным тренером саратовского «Сокола», однако с ноября прошлого года является свободным агентом.