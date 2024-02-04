​«Зенит» и «Локомотив» могут сыграть в ОАЭ

«Зенит» и «Локомотив» могут провести товарищеский матч на зимних сборах в ОАЭ. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерцы и москвичи могут сойтись лицом к лицу во вторник, 20 февраля.

Стоит сказать, что после первой части сезона «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 36 очками. «Локомотив», в свою очередь, идёт четвёртым, имея 31 балл в своём кармане. Лидирующий «Краснодар» в восемнадцати турах смог раздобыть 38 очков.

Добавим, что чемпионат России возобновится уже через четыре недели – в начале марта.