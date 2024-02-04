Александр Горшков — о Венделе: Все мы знаем, что бразильцы нарушают дисциплину

Экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о том, нужно ли «сине-бело-голубым» продать полузащитника Маркуса Вендела.

Ранее стало известно, что 26-летний бразилец на два дня позже остальных прибыл на второй сбор «Зенита».

«Вендел все равно важный игрок для «Зенита». Надо с ним работать, чтобы он не нарушал дисциплину. Все мы знаем, что с бразильцами такое случается», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

В этом сезоне Вендел принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет шесть ассистов.

Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.