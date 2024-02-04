Личка: Я уверен, что Скопинцев останется в «Динамо»

Рулевой столичного «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о возможном трансфере защитника команды Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

«Понятно, что если придет «Зенит» и даст большие деньги, и руководство будет не против, то что мы можем сделать?! Мы пожелаем ему, чтобы у него там было все хорошо. Но я уверен, что Скопа останется с нами», — цитирует Личку портал «РБ Спорт».

Тренер признался, что хотел бы сохранить Скопинцева, ведь сейчас очень тяжело найти паспортиста на позицию левого защитника.

В нынешней кампании 26-летний Скопинцев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух результативных передач.