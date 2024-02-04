Деменко высказался об успешных результатах «Спартака» на сборах

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос, почему столичный клуб удачно играет на сборах, но в чемпионате возникают проблемы.

«Просто идет подготовка. Где-то, может, повезет, а в чемпионате все команды борются максимально, поэтому все команды сталкиваются с совершенно другой ситуацией. Это все равно хорошо», — приводит слова Деменко Metaratings.

В текущем сезоне «Спартак» провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых смог набрать 30 баллов. Такое количество очков позволяет команде занимать пятую строчку в турнирной таблице.

Первым соперником «Спартака» после зимней паузы станет «Зенит».