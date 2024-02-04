В «Персеполисе» рассказали, делали ли предложение Бердыеву

Директор отдела международных связей иранского «Персеполиса» Амир Хоссейни высказался о возможном приглашении Курбана Бердыева на пост наставника.

Ранее появилась информация, что 71-летний Бердыев получил предложение от «Персеполиса».

«Мы не отправляли предложение Курбану Бердыеву стать главным тренером нашей команды. Его фамилии нет в списках», — приводит слова Хоссейни Sport24.

Представитель клуба отметил, что недавно «Персеполис» заключил трудовой договор с бразильским тренером.

Напомним, ранее Бердыев покинул должность наставника махачкалинского «Динамо» по собственному желанию.