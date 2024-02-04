Бояринцев назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о том, каким должен быть тренер «красно-белых».

«С опытом побед, который что-то выиграл. С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моем понимании идеальный для «Спартака» — Станислав Черчесов», — приводит слова Бояринцева Sport24.

В нынешнем сезоне «Спартак» провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых набрал 30 очков. На зимний перерыв команда Гильермо Абаскаля отправилась на пятой позиции в турнирной таблице.

Действующий контракт испанского специалиста со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.