Камоцци: Фомин может заиграть в Европе

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о перспективах хавбека московского «Динамо» Даниила Фомина.

«Согласен ли я с тем, что Фомин обладает качествами для игры в Европе? Да, это действительно так. Даниил — перспективный футболист, который может заиграть в европейском чемпионате», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три ассиста.

Действующий трудовой договор Фомина с «Динамо» рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 7,5 миллионов евро.