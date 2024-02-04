«Зенит» продолжает подготовку ко второй части сезона. Второй зимний учебно-тренировочный сбор команда Сергея Семак проводит в Катаре. В расположении «сине-бело-голубых» в воскресенье побывал Малком. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба питерского клуба.

Малком выступал за «Зенит» в 2019-2023 годах. Прошлым летом бразильский футболист перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». Команда на текущий момент лидирует в своей лиге.

Добавим, что за «Зенит» Малком провёл 109 матчей, в которых записал на свой счёт 42 гола и 24 голевых паса на партнёров.