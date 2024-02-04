Семшов сравнил трансферную кампанию «Зенита» и «Краснодара»

Экс-игрок столичного «Динамо» Игорь Семшов ответил на вопрос, чья трансферная капания лучше — «Зенита» или «Краснодара».

«Однозначно «Зенит» лучше «Краснодара» проводит трансферную кампанию. Петербуржцы взяли хороших футболистов. Все увидим в чемпионате», — приводит слова Семшова портал «РБ Спорт».

Как считает эксперт, «Зенит» серьезно настроен на то, чтобы вернуться на вершину таблицы Российской премьер-лиги.

По итогам первой части сезона первое место занял «Краснодар», который опередил «Зенит» (2-е место) на два зачетных балла. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».