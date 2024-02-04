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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка рассказал, почему «Динамо» пропускает быстрые голы на сборах

04 Февраля 2024 • 19:42 Комментировать

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, почему его команда во второй игре подряд пропустила два быстрых мяча.

«Ребята много работают и выходят на поле на усталых ногах. Мы играли два матча двумя разными составами и не гнались за результатами. Результаты должны быть положительными в чемпионате, а не на сборах», — цитирует Личку пресс-служба «бело-голубых».

В воскресенье, 4 февраля, «Динамо» провело товарищеский матч с южнокорейским «Канвоном». Встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

Напомним, по итогам первой части сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 32 очка в 18 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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