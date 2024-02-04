Личка рассказал, почему «Динамо» пропускает быстрые голы на сборах

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, почему его команда во второй игре подряд пропустила два быстрых мяча.

«Ребята много работают и выходят на поле на усталых ногах. Мы играли два матча двумя разными составами и не гнались за результатами. Результаты должны быть положительными в чемпионате, а не на сборах», — цитирует Личку пресс-служба «бело-голубых».

В воскресенье, 4 февраля, «Динамо» провело товарищеский матч с южнокорейским «Канвоном». Встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

Напомним, по итогам первой части сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 32 очка в 18 турах.