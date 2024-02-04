Стевен Зукич, агент полузащитника «Войводины» Деяна Зукича, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе игрока у «Урал».

«Возможен ли переход в «Урал»? Все возможно, не секрет, что есть переговоры, но также не секрет, что Деян очень востребован на рынке, посмотрим, что будет дальше», — сказал агент футболиста.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», помимо «Урала» за полузащитником «Войводины» следят еще пара команд из России, но до предметных переговоров дело пока не дошло.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал четыре ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Зукича составляет полтора миллиона евро.