​Мостовой высказался о будущем Джикии

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в «Спартаке».

Как известно, контракт 30-летнего Джикии рассчитан до конца сезона. В первой части чемпионата защитник потерял твёрдое место в основе «Спартака».

«Если в «Спартаке» не продлят, он любой команде подойдёт. Спокойно ещё года три может играть без проблем. Он не является сейчас игроком основы, для этого тренера Джикия – запасной», - цитирует Мостового Metaratings.

Мостовой отметил, что Джикия сейчас имеет благоприятную ситуацию с контрактом, ведь он истекает, и футболист может делать выбор в вопросе своего будущего.