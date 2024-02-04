Тренер «Зенита»: Москвичёв оставляет приятное впечатление

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов поделился комментарием о молодом голкипере Богдане Москвичёве.

«Он оставляет хорошее и приятное впечатление. На это в принципе и рассчитывали. До этого наблюдали за ним, у Богдана были хорошие игры за зенитовскую молодежку. Сейчас показывает то, что мы от него ожидали», — приводит слова Жевнова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний голкипер принял участие в 13 матчах молодежного первенства, в которых пропустил 13 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

5 февраля «Зенит» встретится с катарским «Аль-Духаилем» в рамках Кубка равноправия. Начало игры запланировано на 17:00 по столичному времени.