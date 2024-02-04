Кержаков пропустит первую игру «Зенита» на Кубке равноправия

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, скорее всего, не сможет помочь своей команде в предстоящем матче с «Аль-Духаилем». Об этом рассказал тренер вратарей «сине-бело-голубых» Юрий Жевнов.

В интервью с «Матч ТВ» Жевнов сообщил, что 37-летний Кержаков пропустил несколько тренировочных дней из-за недомогания. По этой причине вратарь вряд ли сможет принять участие в предстоящей товарищеской игре против «Аль-Духаиля» в рамках Кубка равноправия, отметил тренер,

Матч «Зенит» - «Аль-Духаиль» пройдет завтра, 5 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.