В «Зените» высказались о возможном переходе Макарчука

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации, что питерский клуб заинтересован в услугах защитника футбольного клуба «Сочи» Артёма Макарчука.

«Пустопорожние слухи», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что команда с берегов Невы готова заплатить за игрока сборной России около пяти миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Макарчук выступал за «Луч Энергию» и воронежский «Факел».