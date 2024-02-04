Пономарёв: Помазун в «Спартак»? Такие переходы уже никого не удивляют

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос, как реагировать поклонникам «армейцев», если вратарь Илья Помазун перейдёт в «Спартак».

27-летний Помазун выступает за «Урал» на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит ЦСКА.

«Нормально, не губить же парню карьеру из-за этого. В современном футболе такие переходы уже никого не удивляют», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, прошлым летом из ЦСКА в «Спартак» переехал парагвайский футболист Хесус Медина.

В текущем сезоне Помазун выходил на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.