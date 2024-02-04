Владимир Гранат: «Джикия не станет сидеть на скамейке»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат высказался об информации, что столичный клуб не предложит новый контракт Георгию Джикии до конца нынешнего сезона.

Экс-игрок сборной России отметил, что не знает правильно ли делает руководство команды, но считает, что россиянин нужен «красно-белым».

«Читал интервью Абаскаля, и можно сказать, что Бабич с Джикией не будут играть вместе. Абаскаль делает ставку на Бабича, а Джикия не станет сидеть на скамейке», - приводит слова Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти играх во всех турнирах.