В Турции назвали невозможным переход Зделара в «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме высказался об информации, что в ближайшее время полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар подпишет контракт с «Бешикташем» на 3,5 года.

Журналист отметил, что данная информация не соответствует действительности, но клуб всё же нового игрока в центр поля.

«Но вероятность того, что этим футболистом станет Зделар равна 0 процентов», - приводит слова Дикме «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт Зделара со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне он не смог отметиться результативными действиями.