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Заварзин предположил, почему «Спартак» ищет вратаря

04 Февраля 2024 • 18:09 Комментировать

Известный функционер Юрий Заварзин высказался о возможном приходе нового вратаря в московский «Спартак».

Ранее появилась информация, что «красно-белые» хотят усилить вратарскую позицию.

«У руководства другие мысли насчет позиции вратаря. Может, желают избавиться от какого-то голкипера, раз хотят подписать новичка. Селихов и Максименко достаточно неплохо играют в этом сезоне», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 30 очков.

В 19-м туре «красно-белые» сыграют с «Зенитом». Матч пройдет в начале марта.

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Спартак Москва Юрий Заварзин Александр Селихов Александр Максименко ещё теги
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