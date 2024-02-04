​Тюкавин забил, но «Динамо» не смогло обыграть «Канвон»

В воскресенье «Динамо» провело очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Команде Марцела Лички противостоял «Канвон» из Южной Кореи.
Южные корейцы резво начали встречу, забив голы на пятой и восьмой минутах. Ближе к середине первого тайма разрыв в счёте сократил Константин Тюкавин – форвард реализовал одиннадцатиметровый удар. А на 56-й минуте голом отметился Егор Назаренко. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.
Следующий товарищеский матч «Динамо» проведёт 8 февраля – против «Оренбурга». А первую официальную игру в году команда Марцела Лички проведёт 3 марта. В этот день в РПЛ состоится дерби – «Динамо» против «Локомотива».
Протокол игры
|Динамо Москва
|2:2
|Канвон
|5' (0:1)
|8' Ли Сан-Хон (0:2)
|(1:2) Тюкавин Константин 18'
|(2:2) Назаренко Егор 55'
Кудравец Андрей • Даса Элазар • Фернандес Роберто • Скопинцев Дмитрий • Зайдензаль Леон • Фомин Даниил • Макаров Денис • Бителло • Лаксальт Диего • Чупаёв Александр • Тюкавин Константин
Запасные: Окишор Виктор • Лещук Игорь • Назаренко Егор • Смелов Егор • 83'Шунин Антон • Исаев Магсед
04 февраля.
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