​Тюкавин забил, но «Динамо» не смогло обыграть «Канвон»

В воскресенье «Динамо» провело очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Команде Марцела Лички противостоял «Канвон» из Южной Кореи.

Южные корейцы резво начали встречу, забив голы на пятой и восьмой минутах. Ближе к середине первого тайма разрыв в счёте сократил Константин Тюкавин – форвард реализовал одиннадцатиметровый удар. А на 56-й минуте голом отметился Егор Назаренко. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.

Следующий товарищеский матч «Динамо» проведёт 8 февраля – против «Оренбурга». А первую официальную игру в году команда Марцела Лички проведёт 3 марта. В этот день в РПЛ состоится дерби – «Динамо» против «Локомотива».