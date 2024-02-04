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​Тюкавин забил, но «Динамо» не смогло обыграть «Канвон»

04 Февраля 2024 • 17:59 Комментировать

В воскресенье «Динамо» провело очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Команде Марцела Лички противостоял «Канвон» из Южной Кореи.

Южные корейцы резво начали встречу, забив голы на пятой и восьмой минутах. Ближе к середине первого тайма разрыв в счёте сократил Константин Тюкавин – форвард реализовал одиннадцатиметровый удар. А на 56-й минуте голом отметился Егор Назаренко. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.

Следующий товарищеский матч «Динамо» проведёт 8 февраля – против «Оренбурга». А первую официальную игру в году команда Марцела Лички проведёт 3 марта. В этот день в РПЛ состоится дерби – «Динамо» против «Локомотива».

Протокол игры  
Динамо Москва 2:2 Канвон
    5' (0:1)
    8' Ли Сан-Хон (0:2)
(1:2) Тюкавин Константин 18'    
(2:2) Назаренко Егор 55'    
Кудравец Андрей Даса Элазар Фернандес Роберто Скопинцев Дмитрий Зайдензаль Леон Фомин Даниил Макаров Денис Бителло Лаксальт Диего Чупаёв Александр Тюкавин Константин
Запасные: Окишор Виктор Лещук Игорь Назаренко Егор Смелов Егор   83' Шунин Антон Исаев Магсед
 
04 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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