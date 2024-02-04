​«Локомотив» разгромил «Кайрат»

«Локомотив» продолжает готовиться ко второй части сезона. В воскресенье команда Михаила Галактионова проводила товарищеский матч против «Кайрата» и смогла порадовать своих болельщиков. «Железнодорожники» обыграли соперника из Казахстана с крупным счётом 4:1.
В составе «Локомотива» авторами голов стали Сергей Пиняев, Марио Митай, Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.
Добавим, что «Локомотив» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Первый официальный матч в 2024 году команда Галактионова проведёт 3 марта – против «Динамо» на выезде.
Протокол игры
|(1:0) Пиняев Сергей 10'
|(2:0) Митай Марио 21'
|(3:0) Сулейманов Тимур 37'
|40' Швырев Вячеслав (3:1)
|(4:1) Сарвели Владислав 87'
Лантратов Илья • Ньямси Жерзино • Ненахов Максим • Сильянов Александр • Пиняев Сергей • Миранчук Антон • Митай Марио • Тикнизян Наир • Самошников Илья • Карпукас Артём • Сулейманов Тимур
Устименко Данил • Ткаченко Егор • Садыбеков Адилет • Кургин Лев • Арад Офри • Буранчиев Арсен • Сейдахмет Еркебулан • Швырев Вячеслав • Труфанов Ян • Сантана Элдер • _Omatay M.
04 февраля.
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