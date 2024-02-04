​«Локомотив» разгромил «Кайрат»

«Локомотив» продолжает готовиться ко второй части сезона. В воскресенье команда Михаила Галактионова проводила товарищеский матч против «Кайрата» и смогла порадовать своих болельщиков. «Железнодорожники» обыграли соперника из Казахстана с крупным счётом 4:1.

В составе «Локомотива» авторами голов стали Сергей Пиняев, Марио Митай, Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

Добавим, что «Локомотив» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Первый официальный матч в 2024 году команда Галактионова проведёт 3 марта – против «Динамо» на выезде.