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​«Локомотив» разгромил «Кайрат»

04 Февраля 2024 • 17:54 Комментировать

«Локомотив» продолжает готовиться ко второй части сезона. В воскресенье команда Михаила Галактионова проводила товарищеский матч против «Кайрата» и смогла порадовать своих болельщиков. «Железнодорожники» обыграли соперника из Казахстана с крупным счётом 4:1.

В составе «Локомотива» авторами голов стали Сергей Пиняев, Марио Митай, Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

Добавим, что «Локомотив» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Первый официальный матч в 2024 году команда Галактионова проведёт 3 марта – против «Динамо» на выезде.

Протокол игры  
Локомотив Москва 4:1 Кайрат
(1:0) Пиняев Сергей 10'    
(2:0) Митай Марио 21'    
(3:0) Сулейманов Тимур 37'    
    40' Швырев Вячеслав (3:1)
(4:1) Сарвели Владислав 87'    
Лантратов Илья Ньямси Жерзино Ненахов Максим Сильянов Александр Пиняев Сергей Миранчук Антон Митай Марио Тикнизян Наир Самошников Илья Карпукас Артём Сулейманов Тимур
Запасные: Хамулич Саид Гилерме Маринато Лукиных Евгений Глушенков Максим Погостнов Егор Кузьмичёв Иван Раков Вадим Щетинин Михаил Батраков Алексей Морозов Евгений Радиковский Дмитрий Топинка Станислав Сарвели Владислав Жемалетдинов Рифат Худяков Даниил Баринов Дмитрий
Устименко Данил Ткаченко Егор Садыбеков Адилет Кургин Лев Арад Офри Буранчиев Арсен Сейдахмет Еркебулан Швырев Вячеслав Труфанов Ян Сантана Элдер _Omatay M.
Запасные: Шушеначев Артур Зария Георгий Сергеев Дмитрий Ульянов Вадим Ульшин Андрей Аскаров Султан Широбоков Александр Мрынский Александр Юлдошев Иброгимхалил Касабулат Дамир Попов Саиф Пивкин Никита
04 февраля.

 

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Локомотив Москва
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