Пономарёв: «Тороп на данный момент перспективнее Помазуна, как мне кажется»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об информации, что голкипер столичного клуба Илья Помазун летом пополнит ряды «Спартака».

Напомним, что нынешний сезон 27-летний вратарь выступает в аренде в «Урале».

Эксперт отметил, что ему было сразу понятно, что эти слухи будут опровергнуты, к тому же он не представлял, чтобы «армейцы» отдали своего игрока в «Спартак».

«Но и «армейцам» он, скорее всего, не будет нужен. Сейчас Помазун не выглядит как явная замена Акинфееву. Тороп на данный момент перспективнее Помазуна, как мне кажется», - приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».