Слуцкий заявил, что большое количество российских игроков могли бы усилить китайские клубы

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, кто из российских игроков мог бы усилить китайскую лигу.

«Было бы большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы. Вопрос только в том, зачем российским футболистам ехать в Китай и играть в местном чемпионате», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Напомним, 52-летний российский тренер возглавляет китайский клуб с конца прошлого года.

В эти минуты «Шанхай Шеньхуа» встречается с бразильским «Сантосом» в рамках товарищеского Кубка равноправия. На данный момент счет в матче не открыт – 0:0.