«Краснодар» готов отпустить Ленини

«Краснодар» готов отпустить полузащитника Кевина Ленини в это трансферное окно.

Как сообщает «РБ Спорт», у «быков» есть предложения от клуба из ОАЭ, также у игроку сборной Кабо-Верде есть интерес от нескольких клубов Российской премьер-лиги.

Контракт Ленини опорного полузащитника с лидером чемпионата России рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Ленини принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде. Ранее он выступал за португальские команды.