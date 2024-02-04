​Камоцци оценил перспективы Федуна в футболе

В августе 2022 года Леонид Федун вышел из управления «Спартаком». Франко Камоцци, который в своё время был советником Федуна, оценил его перспективы в мире футбола. По мнению Камоцци, Леонид Арнольдович мог бы возглавить какой-то другой клуб.

«У него есть всё, чтобы стать президентом нового клуба: знания и страсть. Какой мог быть клуб? Мне кажется, Федуну нравится смесь итальянского и испанского футбола», - цитирует Камоцци Metaratings.

Камоцци добавил, что мог бы рассмотреть предложение стать советником Федуна в другом клубе.

Отметим, что при Леониде Федуне «Спартак» один раз становился чемпионом России – в сезоне 2016/2017.