Тарханов: Я хочу, чтобы «Крылья Советов» завершили сезон в тройке

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов высказался о результатах самарских «Крыльев Советов» в текущем сезоне РПЛ.

«Крылья Советов» были в тройке в начале чемпионата. Я хочу, чтобы они закончили сезон в тройке, но тут зависит от того, как они будут играть», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

По мнению специалиста, сейчас больше всего шансов на попадание в топ-3 у «Краснодара», «Зенита» и «Динамо», но за призовые места также могут побороться ЦСКА, «Спартак» и «Крылья Советов».

По итогам 18 туров подопечные Игоря Осинькина идут на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 29 набранных очков.