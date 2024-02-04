Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался об информации, что голкипер московского ЦСКА Илья Помазун, который выступает в аренде в «Урале», летом может пополнить ряды «Спартака».

Эксперт отметил, что для вратаря сейчас необходимо получать игровую практику, но если «красно-белые» предложат за него хорошую сумму, то руководство ЦСКА может подумать о трансфере.

«Но самый лучший для него вариант — уехать за границу, если это возможно, и получать игровое время там», - приводит слова Масалитина «Матч ТВ».

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.