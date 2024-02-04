​Член правления «Твенте» подал в отставку из-за трансфера Угальде в Россию

Джон Бирлинг покинул наблюдательный совет «Твенте». Как сообщает нидерландский AD, функционер подал в отставку из-за трансфера нападающего Манфреда Угальде в «Спартак». Бирлинг сказал, что сделка с клубом из России в нынешних реалиях противоречит его принципам.

Ранее Бирлинг говорил о намерении уйти из «Твенте» летом. Трансфер Угальде в клуб Российской премьер-лиги ускорил этот процесс.

Стоит сказать, что Манфред Угальде уже вовсю готовится со «Спартаком» ко второй части сезона 2023/2024. После восемнадцати туров команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.