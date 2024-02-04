Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Член правления «Твенте» подал в отставку из-за трансфера Угальде в Россию

04 Февраля 2024 • 17:19 Комментировать

Джон Бирлинг покинул наблюдательный совет «Твенте». Как сообщает нидерландский AD, функционер подал в отставку из-за трансфера нападающего Манфреда Угальде в «Спартак». Бирлинг сказал, что сделка с клубом из России в нынешних реалиях противоречит его принципам.

Ранее Бирлинг говорил о намерении уйти из «Твенте» летом. Трансфер Угальде в клуб Российской премьер-лиги ускорил этот процесс.

Стоит сказать, что Манфред Угальде уже вовсю готовится со «Спартаком» ко второй части сезона 2023/2024. После восемнадцати туров команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Твенте Манфред Угальде Джон Бирлинг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер
Спортивные новости
Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
17:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Тороп на данный момент перспективнее Помазуна, как мне кажется»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий заявил, что большое количество российских игроков могли бы усилить китайские клубы
17:28 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» готов отпустить Ленини
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци оценил перспективы Федуна в футболе
17:22 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Я хочу, чтобы «Крылья Советов» завершили сезон в тройке
17:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Самый лучший для него вариант — уехать за границу»
17:19 · Россия. Премьер-лига
​Член правления «Твенте» подал в отставку из-за трансфера Угальде в Россию
17:11 · Россия. Премьер-лига
Зделар подпишет контракт с «Бешикташем» на 3,5 года слухи
17:08 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Думаю, ЦСКА не возлагает особые надежды на Помазуна»
17:04 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» подтвердили переход форварда «Аланьяспора» Кордовы
17:02 · Россия. Премьер-лига
Чанов считает, что Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов — о возможном переходе Помазуна в «Спартак»: «Первый раз слышу»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Акинфееву пора заканчивать, зачем мучить парня»
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о ситуации Тикнизяна
16:27 · Россия. Премьер-лига
Цыпченко: В этом сезоне «Крыльям» везёт намного больше
Все новости
Рекомендуем