Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар близок к переходу в «Бешикташ», об этом сообщает Deportes Reportes.

По данным источника, над трансфером сербского футболиста работает лично президент турецкой команды. Обе стороны достигли определенного прогресса в переговорах. Контракт будет подписан на 3,5 года.

Действующий контракт 28-летнего игрока с «армейцами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Зделар принял участие в 17 играх, но не смог отметиться результативными действиями.