Пономарёв: «Думаю, ЦСКА не возлагает особые надежды на Помазуна»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о перспективах вратаря «Урала» Ильи Помазуна в стане «армейцев».

Напомним, на данный момент Помазун выступает за «Урал» на правах аренды.

«Помазун играет с большими ошибками. Думаю, ЦСКА не возлагает на него особые надежды. Помазун нервный какой‑то, нервно стоит. Тороп даже поинтереснее будет», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Тороп более спокойный вратарь, который не допускает таких грубых ошибок, как Помазун.

В текущем сезоне Помазун провел 18 матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил 28 мячей и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 18 туров «Урал» занимает 12-е место в РПЛ, имея в копилке 19 очков.