В «Сочи» подтвердили переход форварда «Аланьяспора» Кордовы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об информации, что в ближайшее время ряды сочинского клуба пополнит нападающий турецкого «Аланьяспора» Серхио Кордова.

«Дайте немножко времени, и мы сможем сказать официально. Правда в этих словах есть», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Ранее стало известно, что венесуэлец подпишет арендное соглашение с «Сочи» до конца нынешнего сезона, которое предусматривает опцию выкупа.

В текущем сезоне Кордова принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.